24 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1217 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1217 RUSSIAN AGRESSION

24 червня відзначають Міжнародний день жінок у дипломатії.

Також сьогодні Міжнародний день феї, День басейну, Івана Купала.

Православна церква - Різдво Івана Предтечі, Хрестителя Господнього.

Міжнародний день жінок у дипломатії

Міжнародний день жінок у дипломатії відзначається щорічно 24 червня. Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН для відзначення досягнень жінок у дипломатичній сфері та підтримки їхньої більшої участі у міжнародних процесах.

Міжнародний день феї

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

День басейну

24 червня кожного року світ відзначає неофіційне, проте дуже позитивне свято – День басейну, але більш точна назва свята День плавання по колу (Swim a Lap Day). Ця подія пропонує ідеальне рішення класичної літньої дилеми: як потренуватися, не спітнівши і водночас залишаючись прохолодним. Але це свято не лише спортивне, оскільки плавання - це задоволення для всіх.

Івана Купала

Іван Купала (Іванів день, Купальська ніч) - одне з головних свят календаря слов'янських народів, що збігається з Різдвом Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Купальські обряди, що здійснюються напередодні свята ("ніч напередодні Івана Купали"), становлять складний обрядовий комплекс, що містить: збирання трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню будівель, розпалювання багаття, знищення опудала, перестрибування через багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежування відьми, нічні бешкетування.

Іван Купала з найдавніших часів відоме у слов'ян як свято Сонця, зрілості літа і зеленого покосу. Люди оперізувалися перев'язами з квітів, на голову одягали вінки з трав. Водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ній колесом, що палає, символом Сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь Бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда, червона дівиця.

Після переходу на новоюліанський календар свято Івана Купала припадає на 24 червня, точніше, в ніч на 24 червня. Європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана в дні літнього сонцестояння.

Цього дня народилися:

175 років від дня народження Івана Миколайовича Гриневецького (1850-1889), українського актора, режисера;

165 років від дня народження Феофіла (Теофіла) Гавриловича Яновського (1860-1928), українського вченого, лікаря-терапевта, фізіолога, фтизіатра, пульмонолога, нефролога, педагога;

140 років від дня народження Яна (Івана) Токаржевського-Карашевича (1885-1954), українського історика, геральдиста, дипломата, громадсько-політичного діяча (Велика Британія).

Ще в цей день:

1099 - Засновано Орден святого Івана Єрусалимського;

1717 - Представники британських масонських лож зібралися в пивній "Гусак і рожен" і заснували Велику ложу Англії — об'єднання всіх лож. Масонство стає організованим рухом. А починалося все з будівництва собору Святого Петра в Лондоні під керівництвом знаменитого архітектора Крістофера Рена;

1793 - Французький Конвент прийняв першу республіканську конституцію, котра проголошувала верховенство влади народу;

1894 - На конгресі в Парижі, скликаному за ініціативою барона П'єра де Кубертена, прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор;

1901 - У Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо. 75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, не виказували талант генія, котрий залишить по собі спадщину в 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна фігура в мистецтві 20-го століття;

1917 - У Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

1941 - у трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента";

1947 - Уперше офіційно повідомили про НЛО;

1973 - З посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних фігур 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям котрого Ірландія добилась незалежності від Великої Британії;

1982 - Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом.

Церковне свято:

Різдво Івана Предтечі, Хрестителя Господнього

24 червня усі православні України святкують Різдво Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана. Цього дня віряни згадують та шанують пам’ять Івана Хрестителя – одного з найбільш шанованих святих, попередника Ісуса Христа (від цього його називають Предтечею) та його хрестителя.

Іменини: Варфоломій, Марія.