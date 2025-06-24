Інтерфакс-Україна
Події
03:00 24.06.2025

Окупанти втратили 111 військових на покровському напрямку, один бій триває - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в понеділок 111 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 49 раз, один бій триває досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 111 окупантів та поранили ще 78", - сказано в повідомленні.

Крім того, знешкоджено 17 одиниць автомобільної техніки, термінал супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс "Конкурс".

Загалом на покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новотрецьке, Разіне та Покровськ.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RJWDnNqrHFaqUJiAcVoHF6W9A3goaChbwscvJUo2q7V1GDa1QinupKybnKgtMwvPl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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