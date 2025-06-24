Інтерфакс-Україна
Події
00:54 24.06.2025

Україна засуджує ракетний удар Ірану по авіабазі в Катарі

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Міністерство закордонних справа (МЗС) України засуджує ракетний удар Ірану по авіабазі Аль Удейд в Катарі.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує ракетний удар, завданий Ісламською Республікою Іран по території Держави Катар, зокрема по базі Аль Удейд — одному з ключових елементів регіональної безпеки", - сказано в заяві.

Як зазначає пресслужба МЗС, напад був здійснений відразу після "поглиблених консультацій" представника іранського режиму з його представниками у Москві.

"Іранський режим тісно співпрацює з Російською Федерацією та надає їй військово-технічну підтримку у її загарбницькій війні проти України. Іран і Росія - це два злочинних режими, які надають одне одному підтримку в агресії та терорі, разом дестабілізують Близький Схід та Європу", - наголосили в міністерстві.

У МЗС закликали іранську сторону схаменутися та повернутися до співпраці з міжнародним співтовариством задля виконання своїх зобов`язань в контексті верифікованого ядерного нерозповсюдження.

"Висловлюємо свою повну солідарність із урядом та дружнім народом Катару у час випробувань", - підсумували в зовнішньополітичному відомстві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-iranskoyi-raketnoyi-ataki-na-teritoriyu-derzhavi-katar

Теги: #іран #засудження #мзс

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