Інтерфакс-Україна
Події
23:49 23.06.2025

Трамп назвав "слабкою відповіддю" реакцію Ірану на удари США по ядерних об'єктах

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Президент США Дональд Трамп назвав слабкою відповідь Ірану на американські удари по ядерних об'єктах.

"Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, на що ми й очікували, і яка була дуже ефективно відбита", - пише президент США в Тruth Social.

За його словами, Іран випустив 14 ракет, 13 з яких були збиті, а ще одна прямувала в безпечному напрямку. Як пише Трамп, втрат і збитків унаслідок іранської атаки немає.

"Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї "системи", і, сподіваюся, більше ненависті не буде", - ідеться в публікації.

Трамп висловив подяку Ірану за те, що країна заздалегідь повідомила США про відповідь, що дало змогу "не втратити жодного життя і не отримати жодного поранення".

Він також зазначив, що можливо, тепер, "Іран зможе продовжити шлях до миру і гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликаю Ізраїль зробити те ж саме".

Окремо Трамп висловив подяку Катару за те, що він зробив для миру.

"Я хотів би подякувати вельмишановному еміру Катару за все, що він зробив для досягнення миру в регіоні. Що стосується сьогоднішньої атаки на американську базу в Катарі, я радий повідомити, що, крім того, що жодного американця не було вбито або поранено, що дуже важливо, не було вбитих або поранених серед катарців", - написав він у пості.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114734424268466099

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114734431573760700

Теги: #іран #реакція #трамп #сша

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