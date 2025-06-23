Трамп назвав "слабкою відповіддю" реакцію Ірану на удари США по ядерних об'єктах
Президент США Дональд Трамп назвав слабкою відповідь Ірану на американські удари по ядерних об'єктах.
"Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, на що ми й очікували, і яка була дуже ефективно відбита", - пише президент США в Тruth Social.
За його словами, Іран випустив 14 ракет, 13 з яких були збиті, а ще одна прямувала в безпечному напрямку. Як пише Трамп, втрат і збитків унаслідок іранської атаки немає.
"Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї "системи", і, сподіваюся, більше ненависті не буде", - ідеться в публікації.
Трамп висловив подяку Ірану за те, що країна заздалегідь повідомила США про відповідь, що дало змогу "не втратити жодного життя і не отримати жодного поранення".
Він також зазначив, що можливо, тепер, "Іран зможе продовжити шлях до миру і гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликаю Ізраїль зробити те ж саме".
Окремо Трамп висловив подяку Катару за те, що він зробив для миру.
"Я хотів би подякувати вельмишановному еміру Катару за все, що він зробив для досягнення миру в регіоні. Що стосується сьогоднішньої атаки на американську базу в Катарі, я радий повідомити, що, крім того, що жодного американця не було вбито або поранено, що дуже важливо, не було вбитих або поранених серед катарців", - написав він у пості.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114734424268466099
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114734431573760700