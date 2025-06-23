Інтерфакс-Україна
Події
23:07 23.06.2025

Зеленський: Близько 58 тис. українських військових пройшли навчання в межах програми "Interflex" у Велпкій Британії і невдовзі захищатимуть Україну

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Близько 58 тис. українських військових пройшли навчання в межах програми "Interflex" у Велпкій Британії і невдовзі відправляться захищати Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч людей пройшли навчання в межах "Інтерфлексу". Разом із прем’єр-міністром Кіром Стармером зустрілися та поспілкувалися з українськими захисниками й захисницями, які проходять підготовку", - сказано в телеграм-каналі президента.

За словами Зеленського, програма працює вже третій рік, до неї приєдналися 13 країн. Він зазначив, що за лічені тижні українські військові завершать тренування і відправляться захищати Україну.

"Впевнений, що на фронті кожен та кожна з вас проявить себе так само гідно, як і під час тренування в Британії. Дякую за службу. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій армії ставати сильнішою. Разом із партнерами будемо й надалі покращувати можливості для тренування військових", - наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14836

Теги: #навчання #британія #військові

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