БЕБ можуть очолити представники НАБУ Даменцов або Цивінський – конкурсна комісія

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) ввечері у понеділок зупинилася за крок від остаточного рішення, відібравши двох кандидатів – Руслана Даменцова, що працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на посаді детектива і старшого детектива, та Олександра Цивінського, який був керівником підрозділу детективів НАБУ.

Згідно із відеотрансляцією конкурсу, вони набрали по три голоси від міжнародних членів комісії.

"У нас є 24 години, щоб повторно проголосувати і досягти принаймні чотирьох голосів, два з яких повинні бути від міжнародних експертів по кандидату. Якщо ні - вступить в силу голосування, яке відбулося сьогодні і кандидати, які отримали по три голоси, будуть розглядатися як переможці", – зазначила голова комісії Лаура Стефан.

"Якщо рішення (щодо єдиного переможця – ІФ-У) не було досягнуто протягом 24 годин, і кандидат не отримає чотири голоси, ці (два) кандидати будуть подані на розгляд Кабінету міністрів, і рішення буде вважатися прийнятим", - сказала Стефан.

Зазначається, що Даменцов набрав на попередніх етапах 183,7 бали, тоді як Цивінський – 185,65 балів.

Остаточне рішення очікується у 18:00 вівторка, 24 червня, через нестачу голосів, бо членкиня конкурсної комісії від Мінфіну Тетяна Мацелик не з’явилась на засідання з оголошення результатів конкурсу, тож інший член комісії – представник від МВС Юрій Пономаренко - запропонував перенести голосування. На початку засідання він також пропонував відкласти його на ранок через відсутність Мацелик та поганий зв’язок з іншим українським представником – Олегом Гилякою від Мінекономіки, але іноземні члени комісії відмовились.

До складу комісії за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій увійшли: засновник і виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, засновник і виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group Джеймс Вассерстром, керівник Бюро зв'язків Литовської поліції при Європолі, експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс, засновниця і виконавча директорка Експертного Форуму (EFOR), міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан.

Як повідомлялось, 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з рф та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись.

Пізніше, 9 червня, члени комісії від України не прийшли на засідання, чим зірвали кворум. В результаті остаточні співбесіди з 16 кандидатами замість 8-10 червня пройшли 21-23 червня.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу за нею наприкінці цього тижня.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=F2mTqt_FgJ4