Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

У результаті російських обстрілів 23 червня щонайменше четверо мирних жителів загинули, ще троє дістали поранення на території Донецької області, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

"У Покровській громаді росіяни обстріляли приватний сектор і ударили FPV-дроном цивільне авто: убили 55-річних чоловіка і жінку, поранили чоловіка", - написав він у телеграмі.

Також у Костянтинівці росіяни вбили двох чоловіків 25 і 65 років, ще двох людей поранили, пошкодили 8 будинків і автобус, додав глава ОВА.

"Новини про загиблих і поранених цивільних жителів Донеччини надходять щодня. Залишатися тут означає наражати себе на смертельну небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!", - зазначив Філашкін.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/9134