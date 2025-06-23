Інтерфакс-Україна
Події
21:42 23.06.2025

Зеленський після зустрічі з Стармером: наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити РФ до миру

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером розвиток оборонної співпраці між країнами.

"Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити Росію до миру. Говорили про розвиток оборонної співпраці. Взаємодія в цій сфері дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. І є хороший результат сьогоднішньої зустрічі – додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни. Окрема увага – посиленню нашої ППО. Теж маємо домовленості", - написав Зеленський в Телеграм у понеділок за підсумками зустрічі.

Також від відзначив, що обговорювалося "важливе питання впровадження нових санкцій проти Росії". "Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення, які використовуються у виробництві дронів та ракет, а також на всіх, хто задіяний у виробництві "Орєшніка". Все, що допомагає Путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим", - додав голова держави.

Як повідомлялося, Зеленський у понеділок прибув з візитом до Сполученого Королівства і вже зустрівся з королем Карлом ІІІ.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14835

Теги: #британія #премєр #президент

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