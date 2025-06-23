На фронті загинув голова осередку "Євросолідарності" з Троїцького Луганської області

Доброволець з окупованого селища Троїцьке Сватівського району Луганської області Олександр Бабушкін, який очолював місцевий осередок партії "Європейська солідарність", загинув на фронті.

"17 червня 2025 року на Сумщині, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув Бабушкін Олександр Юрійович — військовослужбовець із Троїцької громади, вірний син України", - повідомляється на сторінці Сватівської районної державної адміністрації у Facebook.

Лідер "Євросолідарності", народний депутат України Петро Порошенко повідомив, що Бабушкін "з перших годин повномасштабного вторгнення він вийшов з громадою чинити спротив окупантам". "Потім — фронт. Поранення. І знову повернення в стрій", – розповів він.

"Це тяжка втрата для нас усіх. Але Сашко — це приклад, як треба жити, боротися і любити. Щирі співчуття родині", - додав Порошенко.

Як повідомляється на сайті політсили, з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули вже 112 партійців, депутатів різних рівнів та активістів "Євросолідарності".