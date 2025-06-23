УЧХ отримав відзнаки національного конкурсу “Благодійна Україна”

Фото: https://www.facebook.com/DotsenkoMaksym

Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав дві почесні відзнаки на національному конкурсі "Благодійна Україна-2024: Благодійність на захисті України".

Як повідомляє Український Червоний Хрест у Фейсбуці, УЧХ отримав почесну відзнаку у номінації "Доброчинність у соціальній сфері" серед організацій, а в індивідуальній номінації "Менеджер року у сфері доброчинності" нагороду здобув генеральний директор Максим Доценко.

Цьогоріч на конкурс надійшло 1790 заявок, а експертна рада обрала переможців у 25 номінаціях.

“Ці нагороди — відзнаки для всієї нашої команди. Для тисяч волонтерів і співробітників Українського Червоного Хреста, які щодня, попри всі виклики, підтримують тих, хто постраждав від війни”, - написав Доценко у Фейсбуці.