МЗС організувало третій престур африканських журналістів до України

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Минулого тижня Міністерство закордонних справ приймало в Україні 11 журналістів з 8 країн Африки - Гани, Замбії, Кенії, Кот-д’Івуару, Нігерії, ПАР, Сенегалу і Танзанії.

"Я був радий провести з ними окрему зустріч. Відзначив великий потенціал взаємовигідної співпраці між нашими країнами: від подальших зусиль України зі зміцнення продовольчої безпеки на Африканському континенті та розвитку двосторонньої торгівлі до обміну найсучаснішими технологіями і масштабування освітніх та культурних програм для молоді", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Очікуємо від африканських столиць та Африканського Союзу підтримки мирних зусиль України на всіх міжнародних майданчиках. Україна погодилася на безумовне припинення вогню і докладає максимум зусиль для завершення війни. Нині необхідна повна дипломатична мобілізація світової спільноти, щоб змусити Росію погодитися на припинення вогню та відкрити шлях до реального мирного процесу.

"Чому важливі такі особисті візити? Це змінює сприйняття. Журналісти на власні очі побачили наслідки російської війни та злочинів. Побачили та відчули суть цієї війни. Я глибоко вдячний їм за мужність та професійність", - наголосив міністр.

Загалом престур тривав два тижні, за які група медійників відвідала Чехію, Польщу та Україну. Це була спільна організація разом із міністерствами закордонних справ Чехії, Польщі та Європейською службою зовнішньої діяльності.

В Україні африканські журналісти відвідали Львів, Київ та деокуповані території Київської області.

Цей візит став п’ятим престуром провідних ЗМІ країн так званого "Глобального Півдня" до України та третім - для африканських ЗМІ зокрема, який МЗС провело в рамках стратегії нових горизонтів щодо Африки, Азії та Латинської Америки.

Системна розбудова комунікації з країнами цих регіонів - один з пріоритетів української дипломатії. МЗС ухвалило перші в історії комунікаційні стратегії "Україна – держави Африки" та "Україна - держави Латинської Америки та Карибського басейну".

Україна прагне розбудови рівноправних та взаємовигідних відносин з країнами Африки, Азії та Латинської Америки, адже спільне бачення майбутнього, засноване на повазі до міжнародного права та цінностей миру, є запорукою глобальної стабільності та процвітання.