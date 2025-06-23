Рютте: в декларації гаазького саміту будуть важливі формулювання щодо України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в заключній декларації гаазького саміту будуть "важливі формулювання" щодо України.

Про це він сказав у понеділок в Гаазі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналіста, який питав про те, що Україну не згадають у заключному документі саміту, як і не відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

"Ви знайдете в комюніке, яке зараз узгоджено послами, тобто Північноатлантичною радою, важливі формулювання щодо України, включаючи пов’язані з витратами на оборону на період 2035 та необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - констатував він.

Відповідаючи на запитання щодо того, не Рада Україна-НАТО не відбудеться, Рютте сказав: "У нас є одне засідання із 32 лідерами, у нас також буде засідання з ЄС, багато невеликих засідань. Президент України буде сидіти в різних форматах з лідерами у наступні кілька днів", - нагадав він програму саміту.