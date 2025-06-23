Рютте про посилення ППО: наполегливо працюємо з союзниками, щоб все, що ми можемо поставити Україні, було поставлено

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що всі союзники добре обізнані у необхідності посилення української протиповітряної оборони.

"Що стосується України, то всі ми – США, Канада, всі європейські союзники – визнаємо, що Україна потребує більше систем протиповітряної оборони. У Вашингтоні було досягнуто згоди щодо незворотного шляху до НАТО, а також дуже конкретної домовленості про те, щоб Україна отримала більше систем протиповітряної оборони. На щастя, більшість цих зобов'язань було виконано, але цього недостатньо, щоб забезпечити безпеку України", - сказав він на пресконференції перед самітом НАТО в Гаазі.

Генсек підкреслив, що Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, але "проблема полягає в тому, що компаній, які їх виробляють, не так багато, а ресурси завжди обмежені".

"Тому це одна з речей, над якою я особисто – все НАТО, дуже наполегливо працюємо з усіма союзниками, щоб забезпечити, що все, що ми можемо поставити Україні, ми постачатимемо Україні", - зазначив Рютте.