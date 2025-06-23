Інтерфакс-Україна
Події
16:57 23.06.2025

Проїзд для київських школярів буде платним у липні та серпні, але діятимуть знижки на проїзні - КМДА

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Проїзд для київських школярів буде платним у липні та серпні, але діятимуть знижки на проїзні - КМДА

Учні столичних шкіл сплачуватимуть за проїзд у громадському транспорті на загальних підставах з 1 липня до 31 серпня, але у ці два літні місяці школярі зможуть скористатися знижкою на проїзні квитки, які можна придбати в застосунку "Київ Цифровий" та терміналах самообслуговування, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Вартість пільгових проїзних квитків для учнів денної форми навчання становитиме 325 грн за проїзний без обмеження поїздок на місяць, 162,50 грн – на другу половину місяця.

За 72,50 грн можна купити проїзний на місяць для школярів на 46 поїздок, за 97,50 грн – на 62 поїздки, за 143,75 грн – на 92 поїздки, за 192,50 грн – проїзний на місяць на 124 поїздки.

"Звертаємо увагу, що учні також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому разі знижка 75% не застосовується", - йдеться в повідомленні.

Поповнити учнівський можна також в касах Київського метрополітену у вестибюлях станцій "Видубичі", "Почайна" та "Вокзальна", через сайт КП "ГІОЦ" або в додатку EasyPay.

"Також нагадуємо: у літній період з 1 липня до 31 серпня право безоплатного проїзду втрачають і курсанти вищих військових навчальних закладів, які користуються пільгами під час навчального року", - розповіли у КМДА.

З 1 вересня 2025 до 1 липня 2026 року для школярів знов діятиме безплатний проїзд.

Теги: #школярі #проїзд

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