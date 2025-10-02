Українські школярі здобули абсолютне золото на виставці винаходів INOVA 2025

Фото: МОН

Українські школярі здобули 15 золотих відзнак на міжнародній виставці винаходів INOVA 2025 у Загребі (Хорватія), повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Наприкінці вересня у Загребі (Хорватія) відбулося Міжнародне інноваційне шоу INOVA — одна з найстаріших виставок винаходів у світі, на якій школярі презентували нові продукти, технічні розробки, інноваційні ідеї. Цьогоріч участь у виставці взяли представники 25 країн та презентували 401 проєкт", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що українська команда продемонструвала неймовірний результат, зокрема усі 15 учасників вибороли золоті відзнаки.

Згідно з повідомленням, участь школярів стала можливою завдяки підтримці Національного центру "Мала академія наук України".