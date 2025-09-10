Польща буде користуватися українським досвідом тренування в евакуації школярів, якщо буде така потреба

Уряд Польщі працює над тренуванням дітей до евакуації після сьогоднішнього інциденту з дронами, у разі потреби та загрози Польща буде користуватися українським досвідом, заявив заступник державного секретаря Міністерства науки та вищої освіти Польщи Анджей Шептицький.

"Це для нас зовсім нова ситуація то, що вчора вночі відбулося в Польщі. Уряд вже працює над цією ситуацією (тренування щодо евакуації школярів - ІФ-У) і я впевнений, що ми будемо в майбутньому готові. Про деталі тут треба зв'язуватися, я думаю, з Міністерством освіти Польщі. Я представляю Міністерство науки та вищої освіти, тобто ми співпрацюємо з університетами, а не зі школами", - сказав він журналістам у середу.

За його словами, в минулому році під час міжурядових консультацій на рівні міністрів освіти обговорювалися різні теми, зокрема, український досвід у евакуації школярів під час атак.

"І в цьому смислі ми слідкуємо за українським досвідом. І якщо буде така загроза, така потреба, то я впевнений, що ми також будемо користатися українським досвідом", - зазначив Шептицький.

Він наголосив, що раніше здавалося, що інциденти з дронами це "просто випадковість", однак тепер "ми знаємо, що це вже не випадково, це просто російська провокація, російське вторгнення".