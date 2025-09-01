Інтерфакс-Україна
Події
11:01 01.09.2025

Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради

1 хв читати
Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на окупованих територіях - голова комітету Ради

Близько 10% українських школярів перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Навчальний рік розпочато. Очікуємо на близько 3,5 мільйона школярів. Із них сьогодні 10% перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях і навчаються дистанційно чи за іншими формами навчання: 35 361 – на тимчасово окупованих територіях і 302 889 – з-за кордону", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, цьогоріч в Україні працюватиме близько 12 тис. шкіл, із них понад 8 тис. – очно, 2,5 тис. – у змішаному форматі та ще 1,5 тис. – дистанційно.

"Дуже хочеться, щоб цей навчальний рік став для дітей часом, коли, попри всі виклики війни, вони могли відчувати себе просто дітьми. Хочеться бачити їхні усмішки. Ті, що дарують нам віру у завтра. Дякую вчителям за опору, якою ви стаєте для кожної дитина, і батькам, що обираєте українську освіту для своїх дітей", - написав він.

Теги: #навчальний_рік #школярі #бабак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:12 01.09.2025
Дистанційно в новому навчальному році навчатиметься на 103 тис. учнів менше, ніж торік - Свириденко

Дистанційно в новому навчальному році навчатиметься на 103 тис. учнів менше, ніж торік - Свириденко

10:04 01.09.2025
Новий навчальний рік можливий завдяки українським воїнам - звернення Шмигаля і Лісового

Новий навчальний рік можливий завдяки українським воїнам - звернення Шмигаля і Лісового

10:00 01.09.2025
Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

Кожна шоста українська школа зустріла новий навчальний рік з платформою "Мрія" – 1-й віцепремʼєр

09:46 01.09.2025
В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

17:47 26.08.2025
До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

До шкіл наразі доставлено 73,8% із запланованих підручників – голова комітету Ради

09:39 22.08.2025
Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

18:19 19.08.2025
До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

12:57 06.08.2025
Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

14:53 05.08.2025
Понад 3 млн дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн - Свириденко

Понад 3 млн дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн - Свириденко

18:35 09.07.2025
Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

ВАЖЛИВЕ

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Глава Нацполіції про вбивство Парубія: цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід

ОСТАННЄ

Заступник голови Нацполіції: ми не кажемо, що підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Вивчаємо мотиви вбивства Парубія, не виключаємо жодної версії, зокрема замовлення з боку РФ - заступник голови Нацполіції

Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

Про спільників підозрюваного у вбивстві Парубія неразі не відомо – заступник голови Нацполіції

Приватизацію Білгород-Дністровського морпорту завершено

Затриманому львів'янину оголошено про підозру у вбивстві Парубія - Офіс генпрокурора

Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки, зокрема опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Сибіга: найкращий спосіб віддати данину пам'яті загиблим у Другій світовій війні - не допустити тих самих помилок сьогодні

Російський агресор невпинно обстрілював населені пункти України, є жертви, постраждалі, руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА