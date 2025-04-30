Інтерфакс-Україна
Події
13:29 30.04.2025

СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

3 хв читати
СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція продовжують загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника" зустрічами зі школярами і студентами безпосередньо у школах і коледжах.

"СБУ та Нацпол продовжують кампанію "Спали" ФСБшника" зустрічами зі школярами і студентами для протидії їх вербуванню спецслужбами рф", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Зокрема, за інформацією відомства, таку лекцію провели для учнів київського ліцею № 176 імені Мігеля де Сервантеса. "Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, диверсіям, а передусім терактам, до реалізації яких росіяни все активніше намагаються залучити неповнолітніх", - зазначають у спецслужбі.

Під час лекції представники СБУ і Нацполіції розповіли учням про методи, які російські спецслужби використовують для вербування у соцмережах і месенджерах, і надали практичні поради, як не стати інструментом в руках ворога.

"Якщо в обмін на обіцянку "легких грошей" особа погодиться виконувати завдання російських кураторів, то її чекають три можливі сценарії і всі вони негативні. Перший – це смерть від підриву вибухівки. Другий — каліцтво, якщо пощастить вижити після вибуху. Третій — тюрма, бо СБУ і Нацполіція знаходять усіх злочинців", — сказав під час лекції речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він закликав школярів відразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування, зокрема й через чатбот СБУ "Спали ФСБешника" https://t.me/Spaly_FSB_bot. На нього можна передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину, а також інші деталі цієї пропозиції. СБУ ретельно аналізує всі отримані дані і враховує у протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.

Окрім того, про спроби вербування школярі також можуть повідомляти ювенальних інспекторів, які закріплені за тією чи іншою школою. Контакти цих інспекторів вказані на флаєрах, які представники правоохоронних органів роздають під час зустрічі.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла про те, як росіяни працюють в соцмережах та нагадала, що злочини, на які спецслужби рф штовхають молодь, кваліфікуються за такими серйозними статтями як державна зрада, диверсія в умовах воєнного стану та терористичний акт.

"Як зрозуміти, що вас намагаються використати? До прикладу, вам у соцмережах пише незнайомець і пропонує "легкі гроші" за виконання простої задачі. Вам натякають, що "це не страшно, нічого поганого не буде". Також агенти рф можуть вдатись до залякувань або шантажу. А завданнями можуть бути підпали, мінування, фото об’єктів, передача інформації або навіть теракти. Ці злочини можуть бути кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання — аж до довічного позбавлення волі", — зазначила Гірдвіліс.

Українська спецслужба інформує, що, починаючи з 2024 року, СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами в Україні. Замість "легких грошей" фігуранти отримали підозри від СБУ і перспективу тривалого тюремного ув’язнення.

Теги: #студенти #школярі #сбу #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 30.04.2025
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

13:30 29.04.2025
СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

СБУ затримала ще 4 підпалювачів, які виконували замовлення РФ на сході, півночі та заході України

12:15 26.04.2025
У Львові поліція затримала 64-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці грошей та коштовностей на 20 млн грн

У Львові поліція затримала 64-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці грошей та коштовностей на 20 млн грн

16:11 23.04.2025
Правоохоронці підтверджують викриття інспектора столичного Депзему на хабарі в $15 тис.

Правоохоронці підтверджують викриття інспектора столичного Депзему на хабарі в $15 тис.

15:24 22.04.2025
СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

СБУ заочно повідомила про підозру 14 клірикам РПЦ за захоплення церков на окупованих територіях

11:23 22.04.2025
В Херсонській області минулої доби одна людина загинула, 8 – поранено, серед постраждалих – 5 поліцейських

В Херсонській області минулої доби одна людина загинула, 8 – поранено, серед постраждалих – 5 поліцейських

10:15 22.04.2025
У Святошинському районі госпіталізований чоловік з вогнепальним пораненням

У Святошинському районі госпіталізований чоловік з вогнепальним пораненням

14:10 19.04.2025
Поліція Києва затримала чотирьох нападників на військового у київському Гідропарку, їм готується підозра

Поліція Києва затримала чотирьох нападників на військового у київському Гідропарку, їм готується підозра

19:10 18.04.2025
Поліцейські дрони почали роботу на Хортиці та в трьох парках Запоріжжя

Поліцейські дрони почали роботу на Хортиці та в трьох парках Запоріжжя

15:07 18.04.2025
Військову підготовку пройдуть 75-80 тис. студентів ВНЗ

Військову підготовку пройдуть 75-80 тис. студентів ВНЗ

ВАЖЛИВЕ

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Зеленський: За ніч росіяни вдарили по Україні більш ніж 100 дронами

ОСТАННЄ

Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

Жителі Києва, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, подали вже 46 заяв на компенсацію оренди

Сильний вітер очікується 1 травня на півночі та в центрі України, 2-3 травня - заморозки

На посаду мовного омбудсмена подано кандидатури філологинь Коваль-Фучило, Івановської і заступника держсекретаря Кабміну Полянського

Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

Зеленський привітав прикордонників із професійним святом

Сили оборони збили 50 зі 108 ворожих БПЛА, ще 22 – локаційно втрачені

У Києві фотограф задушив модель, обоє – громадяни РФ, що перебували в розшуку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА