СБУ і Нацполіція продовжують зустрічі зі школярами та студентами щодо протидії ворожому вербуванню

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Служба безпеки України та Національна поліція продовжують загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника" зустрічами зі школярами і студентами безпосередньо у школах і коледжах.

"СБУ та Нацпол продовжують кампанію "Спали" ФСБшника" зустрічами зі школярами і студентами для протидії їх вербуванню спецслужбами рф", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Зокрема, за інформацією відомства, таку лекцію провели для учнів київського ліцею № 176 імені Мігеля де Сервантеса. "Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, диверсіям, а передусім терактам, до реалізації яких росіяни все активніше намагаються залучити неповнолітніх", - зазначають у спецслужбі.

Під час лекції представники СБУ і Нацполіції розповіли учням про методи, які російські спецслужби використовують для вербування у соцмережах і месенджерах, і надали практичні поради, як не стати інструментом в руках ворога.

"Якщо в обмін на обіцянку "легких грошей" особа погодиться виконувати завдання російських кураторів, то її чекають три можливі сценарії і всі вони негативні. Перший – це смерть від підриву вибухівки. Другий — каліцтво, якщо пощастить вижити після вибуху. Третій — тюрма, бо СБУ і Нацполіція знаходять усіх злочинців", — сказав під час лекції речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він закликав школярів відразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування, зокрема й через чатбот СБУ "Спали ФСБешника" https://t.me/Spaly_FSB_bot. На нього можна передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину, а також інші деталі цієї пропозиції. СБУ ретельно аналізує всі отримані дані і враховує у протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.

Окрім того, про спроби вербування школярі також можуть повідомляти ювенальних інспекторів, які закріплені за тією чи іншою школою. Контакти цих інспекторів вказані на флаєрах, які представники правоохоронних органів роздають під час зустрічі.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс розповіла про те, як росіяни працюють в соцмережах та нагадала, що злочини, на які спецслужби рф штовхають молодь, кваліфікуються за такими серйозними статтями як державна зрада, диверсія в умовах воєнного стану та терористичний акт.

"Як зрозуміти, що вас намагаються використати? До прикладу, вам у соцмережах пише незнайомець і пропонує "легкі гроші" за виконання простої задачі. Вам натякають, що "це не страшно, нічого поганого не буде". Також агенти рф можуть вдатись до залякувань або шантажу. А завданнями можуть бути підпали, мінування, фото об’єктів, передача інформації або навіть теракти. Ці злочини можуть бути кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання — аж до довічного позбавлення волі", — зазначила Гірдвіліс.

Українська спецслужба інформує, що, починаючи з 2024 року, СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами в Україні. Замість "легких грошей" фігуранти отримали підозри від СБУ і перспективу тривалого тюремного ув’язнення.