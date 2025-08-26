Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

Фото: https://www.facebook.com/igor.lutsenko

Військовослужбовець, аеророзвідник, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко розцінює як запізніле визнання дороги М-14 "Херсон-Миколаїв" непроїзною через постійні атаки російських дронів, зазначивши, що у такій самій ситуації вже перебуває низка інших міст, він закликав до проведення засідання Ради національної безпеки та оборони України з цього питання.

"Основна транспортна артерія, якою живився цей обласний центр, нині не працює. Херсон офіційно у дроновому напівоточенні… Я сподіваюся, що на болючому і великому прикладі заблокованого (частково) Херсону влада і суспільство зрозуміє характер небезпеки, котра невідворотно насувається на усі прифронтові міста, навіть якщо вони відносно далеко від безпосередньо лінії бойового зіткнення. Ця небезпека формулюється так: дороги на десятки кілометрів вглибину або уже є, або згодом будуть непроїзними", - написав Луценко у Facebook у вівторок.

За його словами, "так само є на невеликих містах Донбасу", згадавши Сіверськ, Покровськ і Костянтинівку. "Слов’янськ, Краматорськ – на черзі. Подальші знаки питання слід ставити коло Сум і Харкова. І не тільки, і не тільки", - зазначив військовий.

Луценко вказує, що технологія дронів-камікадзе ще дуже далека від вичерпання, технічний прогрес триває, ємність акумуляторів, економність та автономність дронів підвищуються, їх тактичний радіус зростає. "Тому, приміром, скоро ми вже будемо перекривати сухопутний коридор на Крим. Вже зараз там успішно працюють мої друзі, котрі поки що беруть найжирніші цілі – вантажні поїзди, а далі у них їх довгі руки дійдуть і до автосполучення. На жаль, росіяни теж не сильно відстають, як ми бачимо по Херсону", - написав він.

Екснардеп наполягає на проведенні окремого засідання РНБО з президентом України Володимиром Зеленськом на чолі та запропонував його порядок денний.

"По-перше, я б розібрався, чому найпередовіші технологічні рішення, котрі зараз є в Україні, на Херсоні розгорнуті так, як вони там розгорнуті... По-друге, я б запитав у військових, котрі мають компетенцію в сфері дронів, як взагалі нам слід організовувати оборону прифронтових міст… Не хочу ображати інші роди військ, але це мають бути саме війська БПЛА, котрі володіють найкращими компетенціями у цій сфері і котрі власне зараз і мають очолювати ділянки фронту… Нарешті, третє - слід терміново розробляти технологічні рішення. Щоб прифронтові міста вижили, нам необхідно виробити нові засоби і вже на базі їх формувати тактику дій військових", - написав Луценко.

Раніше глава Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти з понеділка активно атакують дронами трасу М-14, зокрема цивільний транспорт, та закликав громадян не пересуватися тим маршрутом без потреби.