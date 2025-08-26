Інтерфакс-Україна
Події
15:58 26.08.2025

Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко

2 хв читати
Дорога Херсон-Миколаїв непроїзна через дрони вже давно, під загрозою - інші міста – екснардеп Луценко
Фото: https://www.facebook.com/igor.lutsenko

Військовослужбовець, аеророзвідник, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко розцінює як запізніле визнання дороги М-14 "Херсон-Миколаїв" непроїзною через постійні атаки російських дронів, зазначивши, що у такій самій ситуації вже перебуває низка інших міст, він закликав до проведення засідання Ради національної безпеки та оборони України з цього питання.

"Основна транспортна артерія, якою живився цей обласний центр, нині не працює. Херсон офіційно у дроновому напівоточенні… Я сподіваюся, що на болючому і великому прикладі заблокованого (частково) Херсону влада і суспільство зрозуміє характер небезпеки, котра невідворотно насувається на усі прифронтові міста, навіть якщо вони відносно далеко від безпосередньо лінії бойового зіткнення. Ця небезпека формулюється так: дороги на десятки кілометрів вглибину або уже є, або згодом будуть непроїзними", - написав Луценко у Facebook у вівторок.

За його словами, "так само є на невеликих містах Донбасу", згадавши Сіверськ, Покровськ і Костянтинівку. "Слов’янськ, Краматорськ – на черзі. Подальші знаки питання слід ставити коло Сум і Харкова. І не тільки, і не тільки", - зазначив військовий.

Луценко вказує, що технологія дронів-камікадзе ще дуже далека від вичерпання, технічний прогрес триває, ємність акумуляторів, економність та автономність дронів підвищуються, їх тактичний радіус зростає. "Тому, приміром, скоро ми вже будемо перекривати сухопутний коридор на Крим. Вже зараз там успішно працюють мої друзі, котрі поки що беруть найжирніші цілі – вантажні поїзди, а далі у них їх довгі руки дійдуть і до автосполучення. На жаль, росіяни теж не сильно відстають, як ми бачимо по Херсону", - написав він.

Екснардеп наполягає на проведенні окремого засідання РНБО з президентом України Володимиром Зеленськом на чолі та запропонував його порядок денний.

"По-перше, я б розібрався, чому найпередовіші технологічні рішення, котрі зараз є в Україні, на Херсоні розгорнуті так, як вони там розгорнуті... По-друге, я б запитав у військових, котрі мають компетенцію в сфері дронів, як взагалі нам слід організовувати оборону прифронтових міст… Не хочу ображати інші роди військ, але це мають бути саме війська БПЛА, котрі володіють найкращими компетенціями у цій сфері і котрі власне зараз і мають очолювати ділянки фронту… Нарешті, третє - слід терміново розробляти технологічні рішення. Щоб прифронтові міста вижили, нам необхідно виробити нові засоби і вже на базі їх формувати тактику дій військових", - написав Луценко.

Раніше глава Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти з понеділка активно атакують дронами трасу М-14, зокрема цивільний транспорт, та закликав громадян не пересуватися тим маршрутом без потреби.

Теги: #миколаїв #херсон #проїзд #луценко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 26.08.2025
Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

Ворог активно атакує дронами трасу М-14 "Херсон-Миколаїв"

17:10 24.08.2025
Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

Колишній мер Херсона Миколаєнко в день повернення з полону привітав українців з Днем Незалежності

13:35 24.08.2025
Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

Три КАБи влучили в передмістя Херсона - влада

14:06 20.08.2025
СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

18:14 03.08.2025
Невідомі з битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині

Невідомі з битами та трубами напали на представників ТЦК на Миколаївщині

11:09 03.08.2025
УЧХ надав першу допомогу 6 постраждалим від влучення ворожої ракети у Миколаєві

УЧХ надав першу допомогу 6 постраждалим від влучення ворожої ракети у Миколаєві

06:02 03.08.2025
ДСНС ліквідувала пожежу площею 1500 кв. м після ракетного удару по Миколаєву

ДСНС ліквідувала пожежу площею 1500 кв. м після ракетного удару по Миколаєву

00:25 03.08.2025
Унаслідок ворожої атаки по Миколаєву трьох людей госпіталізовано — Кім

Унаслідок ворожої атаки по Миколаєву трьох людей госпіталізовано — Кім

23:32 02.08.2025
Російські обстріли в Миколаєві призвели до руйнування приватних будинків та пошкодження багатоповерхівок — мер

Російські обстріли в Миколаєві призвели до руйнування приватних будинків та пошкодження багатоповерхівок — мер

15:09 30.07.2025
ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

ВАЖЛИВЕ

Бельгія, Нідерланди та Люксембург оголосили про EUR2 млн підтримки центру протезування на базі Одеського медуніверситету

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

ОСТАННЄ

Законопроєкт про незаконний перетин кордону не має реальних механізмів реалізації – юристи

Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

ДМС перейменувала Дніпровську та Миколаївську митниці на Південно-Східну та Південну

Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

"Укрзалізниця" намагається вибудувати альтернативні транзитні шляхи – голова правління

Єрмак і Умєров обговорювали в Катарі спільні інтереси у сфері безпеки та оборони

Питання військової підтримки України обговорять міністри ЄС на неформальній зустрічі в Копенгагені у п'ятницю

У Києві відкрили протезний центр Human Titans

Qutub Minar у Делі підсвітили кольорами прапора України до Дня незалежності — посольство

Україна і Молдова готові до відкриття переговорів із ЄК щодо Кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" - Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА