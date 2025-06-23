Кличко: Лишаються ушпиталеними 4 постраждалих через нічну атаку РФ, серед них – 2 дітей та вагітна

У Києві наразі у стаціонарах медичних закладів лишаються четверо постраждалих через нічну повітряну комбіновану атаку армії РФ по Києву, серед них – дві дитини та вагітна жінка, повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок.

"Наразі в стаціонарах медзакладів на лікуванні лишаються 4 постраждалих після нічної атаки ворога на столицю. Серед них, зокрема, двоє дітей і вагітна жінка", - написав він у Телеграмі.

Раніше повідомлялось про дев'яти загиблих – серед них 11-річня дитина та 33 постраждалих.