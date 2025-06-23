Інтерфакс-Україна
Події
16:34 23.06.2025

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

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Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи
Фото: https://t.me/odeskaODA/

Керівництво РФ не збирається завершувати війну з власної волі, тому потрібен тиск, якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв та житлових будинків і в інших країнах Європи, відреагував президент України Володимир Зеленський на обстріл ліцею у Білгород-Дністровському.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зазначив, що ліцей фактично повністю зруйнований, зараз триває рятувальна операція.

"Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що зараз Україна захищає себе від російських ударів.

"Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію", - резюмував глава держави.

Теги: #ракетний_удар #зеленський #білгород_дністровський

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