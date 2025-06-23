Інтерфакс-Україна
Події
15:48 23.06.2025

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

2 хв читати
Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів деталі спроб замахів на життя президента України Володимира Зеленського: під час переходу на території Офісу президента та в аеропорту Польщі.

Під час зустрічі з журналістами Малюк розказав, що, зокрема, в минулому році була гучна реалізація із затриманням полковника УДО, очільника Департаменту управління держохорони.

"Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на нашого президента - Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу президента України", - розповів голова СБУ.

За його словами, також був затриманий інший полковник. "Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його путін зняв, він залишився радником в системі фсб", - додав Малюк.

Голова СБУ уточнив, що це була дуже складна робота з боку Служби. "Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу", - додав він.

Малюк наголосив, що окрім замаху на президента, збиралася інформація і готувалися замахи на голову ГУР МО Кирила Буданова та особисто Малюка.

Також керівник української спецслужби розказав, що була проведена і інша спецоперація щодо запобігання замаху на Зеленського в Польщі.

"Я принагідно хочу подякувати АВБ Польщі (Агентство власної безпеки). Це аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними", - сказав Малюк.

Він повідомив, що поляк-військовий пенсіонер був завербований десятки років тому. "Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс", - зазначив Малюк.

Він додав: "Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота".

Теги: #замах #сбу #малюк #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 23.06.2025
Голова СБУ про агентів Служби: високо ціную цих людей, спілкуюся з кожним особисто

Голова СБУ про агентів Служби: високо ціную цих людей, спілкуюся з кожним особисто

16:37 23.06.2025
Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

Голова СБУ про спецоперацію "Павутина": було задіяно 117 дронів, кожен з учасників операції відповідав за окремий напрямок

16:18 23.06.2025
Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

16:08 23.06.2025
Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

16:02 23.06.2025
Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

Голова СБУ про спроби ворожих спецслужб підірвати будівлю Служби: дівчина принесла під двері 7 кг вибухівки

19:46 16.06.2025
Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

Трамп вважає можливими нові санкції проти Росії

19:11 16.06.2025
Літак Зеленського вилетів з Австрії до Канади

Літак Зеленського вилетів з Австрії до Канади

22:37 15.06.2025
Зеленський: удар по Кременчуку – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну

Зеленський: удар по Кременчуку – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну

22:13 15.06.2025
Зеленський: інформацію щодо російської загрози атомної генерації України передано МАГАТЕ, Віткоффу і Хегсету

Зеленський: інформацію щодо російської загрози атомної генерації України передано МАГАТЕ, Віткоффу і Хегсету

20:23 13.06.2025
Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

ВАЖЛИВЕ

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Голова СБУ про третє ураження Кримського мосту: спрацювали вибухівкою двічі по 1100 кг по ключових опорах

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 8 осіб – КМВА

ОСТАННЄ

Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Проїзд для київських школярів буде платним у липні та серпні, але діятимуть знижки на проїзні - КМДА

Кличко: Лишаються ушпиталеними 4 постраждалих через нічну атаку РФ, серед них – 2 дітей та вагітна

Число жертв російської атаки на Київ збільшилось до 9 осіб, серед них – 11-річна дитина – КМВА

Україна отримала $190 млн на відновлення у межах проєкту DRIVE - Шмигаль

Зеленський про удар в Білгород-Дністровському: якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв і в інших країнах Європи

Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань - адвокати

Сирський: за останній тиждень Сили оборони України знешкодили 7 440 окупантів

Двоє людей загинули внаслідок російської атаки на навчальний заклад у Білгород-Дністровському

На стадії досудового розслідування суди не завжди звертають увагу на порушення під час обшуку – юрист

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА