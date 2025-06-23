Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів деталі спроб замахів на життя президента України Володимира Зеленського: під час переходу на території Офісу президента та в аеропорту Польщі.

Під час зустрічі з журналістами Малюк розказав, що, зокрема, в минулому році була гучна реалізація із затриманням полковника УДО, очільника Департаменту управління держохорони.

"Це ті, хто мають охороняти топів в цій країні і це є їхній функціонал. Разом з тим, вони готували замах на нашого президента - Володимира Олександровича Зеленського. За їх злочинним задумом, вони підшукували людей і мали це реалізувати під час його переходу на території Офісу президента України", - розповів голова СБУ.

За його словами, також був затриманий інший полковник. "Працювали вони на фсб рф, а саме на 5-ту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бєсєда. До речі, після цього провалу його путін зняв, він залишився радником в системі фсб", - додав Малюк.

Голова СБУ уточнив, що це була дуже складна робота з боку Служби. "Ми займались нею майже два роки, по суті з початку війни. Здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу", - додав він.

Малюк наголосив, що окрім замаху на президента, збиралася інформація і готувалися замахи на голову ГУР МО Кирила Буданова та особисто Малюка.

Також керівник української спецслужби розказав, що була проведена і інша спецоперація щодо запобігання замаху на Зеленського в Польщі.

"Я принагідно хочу подякувати АВБ Польщі (Агентство власної безпеки). Це аналог СБУ на території Польщі, так звана внутрішня спецслужба. Ми реалізували важливе кримінальне провадження разом з ними", - сказав Малюк.

Він повідомив, що поляк-військовий пенсіонер був завербований десятки років тому. "Задача була: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося декілька варіантів. Один з них - це був FPV-дрон, інший - це снайперський комплекс", - зазначив Малюк.

Він додав: "Це все було реалізовано, ми його затримали. Професійно спрацювали польські колеги, це була наша з ними спільна робота".