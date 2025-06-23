В Києві вже 33 постраждалих після нічної атаки – військова адміністрація

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Києву в ніч на понеділок зросла до 33, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки. Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі", - написав Ткаченко в Телеграм.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Шевченківському районі та 31 постраждалого у всіх районах міста.