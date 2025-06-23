Інтерфакс-Україна
Події
14:03 23.06.2025

Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

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Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

Український досвід ведення війни, його масштабування й поширення — це елемент розвиткуміжнародного партнерства та стримування російської загрози, наголосив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Як зазначив Скібіцький під час виступу на першому офіційному офлайн-заході Snake Island Institute, Москва вже розпочала реалізацію програми, метою якої є підготовка збройних сил РФ до прямого збройного зіткнення з НАТО до 2030 року. У контексті зростаючої напруги на континенті саме український досвід може стати ключовим для стримування російської агресії та протидії їй.

"Той досвід, який ми сьогодні маємо по сучасному конфлікту, по застосуванню нових технологій, по застосуванню нових видів озброєння, по нових методиках, по тактиці, він на сьогоднішній день неоціненний", — наводить слова Скібіцького пресслужба ГУР.

На думку Скібіцького, інтеграція ветеранів в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств. Це стосується як військової аналітики та консалтингу, так і сфери оборонних технологій.

Генерал-майор навів приклад гарячої фази ірано-ізраїльського конфлікту, під час якої ізраїльська сторона перейняла українські підходи до боротьби з дронами-камікадзе, зокрема із застосуванням гелікоптерів.

В ГУР наголошують, що масштабування та поширення українського досвіду ведення сучасної війни є тим внеском, який Україна здатна запропонувати іншим державам для поглиблення співпраці.

Snake Island Institute — аналітичний центр, створений для підтримки оборонних спроможностей України, розвитку стратегічної взаємодії зі Сполученими Штатами Америки та ключовими союзниками, а також для впровадження інноваційних підходів у сучасній війні. У Києві відбувся перший офлайн захід від громадської організації "Snake Island Institute".

Лідер організації Владислав Соболевський та виконавча директорка Марина Гриценко представили місію організації: поєднати досвід українського фронту з західним стратегічним мисленням, сформувати сталу співпрацю між Україною та США, підготувати оборонний сектор України до нових етапів війни. Все це — через адвокаційні візити до США, регулярні брифінги для Конгресу США, аналітичні звіти, організацію хакатонів і т.д.

" Україна зараз активно формує майбутнє оборонної стратегії, співпраці союзників та інновацій на полі бою. Ми безпосередньо співпрацюємо з ключовими стейкхолдерами в Україні та США, щоб зміцнити спроможності, розширити інституційну обізнаність і вибудувати довгострокову інфраструктуру безпеки", – зазначив лідер ГО ""Snake Island Institute" Владислав Соболевський.

Теги: #snake_island_institute #гур_мо #скібіцький

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