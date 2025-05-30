Дуда нагородив Буданова та Скібіцького орденами "За заслуги перед Польщею"

Фото: ГУР МО

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України генерал-лейтенанта Кирила Буданова Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Республікою Польща", повідомляє ГУР МО в п'ятницю.

Також Кавалерським Хрестом ордена "За заслуги перед Республікою Польща" відзначив заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького.

"За дорученням очільника польської держави, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда", - ідеться в повідомленні відомства у Телеграмі.

Буданов подякував президентові Польщі за "довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини".

"Щиро вдячний пану Президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни", — наголосив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Орден "За заслуги перед Польщею" — одна з найвищих нагород Республіки Польща, що отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою. Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й Президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.