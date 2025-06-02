У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

У Стамбулі Україна та РФ погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"На сьогоднішній день ми досягли нового прогресу - так звана формула "всіх на всіх". Сьогодні ми погодили дві категорії, які будуть підлягати поверненню на Батьківщину, ми погодили механізми, визначили попередні терміни саме цього обміну", - сказав він на пресконференціїї у Стамбулі.

"Попереду нас жде тяжка, тяжка робота, де необхідно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, нікого не забути. Через те ми продовжуємо нашу роботу. І будемо мати успіх", - додав він.