ЦПД спростував фейк про нібито затримання українських агентів в Ірані

Центр протидії дезінформації спростував поширену в соцмережах інформацію про нібито затримання трьох українських агентів в місті Ісфахан, Іран, назвавши її маніпулятивною та такою, що не відповідає дійсності.

Як зазначили в ЦПД, у повідомленнях найчастіше згадується іранське інформаційне агентство Tasnim, однак публікацій із подібною інформацією на його ресурсах не зафіксовано.

"Інтенсивність появи однотипних повідомлень такого змісту за короткий період часу може свідчити про неавтентичну поведінку акаунтів. Тим більше, що дану "новину" розганяють російські медіа і блогери проросійської спрямованості", - зазначає пресслужба ЦПД в повідомленні, оприлюдненому в неділю.

У ЦПД також нагадали, що одночасно з цим глава МЗС Ірану Аббас Аракчі прибув до Москви для переговорів із Володимиром Путіним на тлі ударів США по іранських ядерних об’єктах.

"Так, метою цих повідомлень може бути спроба дискредитувати Україну на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, зокрема серед аудиторій, критичних до дій США та Ірану", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14700