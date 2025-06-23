Інтерфакс-Україна
Події
06:14 23.06.2025

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомляється у Фейсбук Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченкською протокою до Чорного моря пройшло два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 8 суден.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C6rnky9ZD/

Теги: #флот #війна #рф

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