У Краматорську вже 4 загиблих після суботнього удару, одну людину шукають під завалами - ДСНС

Чотири людини загинули, четверо поранені внаслідок російського удару по Краматорську Донецької області в суботу, пошуки ще однієї людини тривають, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю.

"Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. За попередньою інформацією, під завалами частково зруйнованого російською бомбою 4-поверхового будинку може залишатися ще одна людина. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про одного загиблого та чотирьох поранених станом на 12:30. Тоді, за його словами, під завалами шукали ще чотирьох людей.

Як повідомлялося, одна людина загинула і троє зазнали поранень внаслідок ворожих атак по сусідньому Слов'янську в суботу. Також один загиблий і двоє поранених у Костянтинівці Донецької області.