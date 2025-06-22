Ліквідація іранської ядерної програми зробить Близький Схід та весь світ безпечнішим – МЗС України

Вжиті США спільно з Ізраїлем заходи проти іранських ядерних об'єктів направили чіткий сигнал іранському режиму про неприпустимість продовження ним політики, спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації на Близькому Сході, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо ударів США проти ядерної програми Ірану, розповсюдженій в неділю.

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам. Мирні зусилля щодо ядерного нерозповсюдження в Ірані тривали роками, але не були результативними… Україна, яка зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, як ніхто інший розуміє рівень загрози від зброї масового знищення. Україна має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими", - йдеться в заяві.

Також в МЗС констатували, що до нинішнього розвитку подій призвели агресивність дій іранського режиму, його тривала деструктивна політика з підриву міжнародного миру та безпеки, включаючи вороже ставлення як до Ізраїлю, так і до багатьох інших націй.

"Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає БПЛА та технології, які Росія систематично використовує для вбивства людей і руйнування критичної інфраструктури. Ми неодноразово привертали увагу міжнародного співтовариства, що такі дії Ірану є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231 (2015), зокрема пункту 4 додатку В цього документа, а відтак вимагають необхідної реакції. Водночас Іран за допомогою своїх проксі продовжує дестабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході, створюючи дедалі більше загроз миру та безпеці в регіоні", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Там також висловили переконання, що іранський народ заслуговує на гідне, вільне та щасливе життя у мирі та порозумінні з Ізраїлем і з усіма іншими народами світу, "а не на засилля нинішнього режиму з його орієнтацією на війну, терор, брехню та одвічну конфронтацію".

"Переконані, що саме рішуча політика "миру завдяки силі", яка вже зараз позбавляє іранський режим засобів терору та дестабілізації регіону, здатна зміцнити міжнародний мир і безпеку не лише на Близькому Сході, але і в Європі. Завершення російської агресії проти України так само вимагає рішучості, лідерства та збільшення тиску на тих, хто не демонструє конструктиву заради досягнення миру", - заявили в МЗС, уточнивши, що йдеться насамперед про санкційні удари по нафтовим прибуткам РФ та посиленню оборонних спроможностей України.

У той ще час в МЗС назвали ситуацію на Близькому сході вкрай нестабільною і закликали "знизити напругу в регіоні та пріоритизувати пошук дипломатичних рішень за столом переговорів".

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.