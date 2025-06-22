Двоє загиблих і щонайменше 13 постраждалих внаслідок ворожих ударів по Донецькій області

Фото: Нацполіція

Двоє людей загинули, серед них – дитина, щонайменше 13 отримали поранення внаслідок ворожих ударів у Донецькій області, повідомляє Національна поліція в Телеграм у неділю.

За даними Нацполіції, пошкоджено 105 цивільних об’єктів, з них 87 житлових будинків.

"По Слов’янську росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" – вбили 17-річного хлопця, ще троє людей зазнали поранень. Дев’ять ударів витримав Краматорськ, з них сім авіаударів бомбами "КАБ-250". Наразі відомо про двох поранених, точна кількість постраждалих встановлюється. Ще четверо людей можуть перебувати під завалами. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Один загиблий і двоє поранених - у Костянтинівці. Чотири КАБи ворог спрямував на Семенівку Краматорської ТГ – травмовано двох жінок. У Білокузьминівці внаслідок удару бомбою "КАБ-250" є поранений. Одну людину поранено в Іллінівці під час артобстрілу. По Покровську війська рф били FPV-дронами – поранили двох мирних жителів", - йдеться у повідомленні Нацполіції.