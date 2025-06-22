США застосували до шести бункерних бомб під час удару по Ірану - ЗМІ

США застосували до шести бункерних бомб під час удару по Ірану, повідомляє Fox News.

Ведучий шоу "Hannity" на Fox News Шон Хенніті заявив, що президент Дональд Трамп надав йому подробиці про американські удари по Ірану.

"За словами ведучого "Hannity", США застосували шість бункерних авіабомб, кожна з яких важить 15 тонн, під час ударів по іранському ядерному об'єкту Фордо. Бомби були скинуті з американських стелс-бомбардувальників B-2. Об'єкт Фордо мав два входи і одну вентиляційну шахту, які, ймовірно, слугували точками входу для боєприпасів масового ураження", - йдеться в інформації Fox News.

Окрім того за даними Fox News в атаках на об'єкти в Натанзі та Ісфахані були використані 30 ракет "Томагавк", запущених з американських підводних човнів.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6374691870112