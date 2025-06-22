Інтерфакс-Україна
Події
00:35 22.06.2025

Один загиблий і щонайменше четверо поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області – ОВА

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Одна людина загинула і щонайменше четверо зазнали поранень внаслідок ворожих атак по Слов'янську й Краматорську, повідомляє Донецька Облдержадміністрація в Телеграм станом на 00:28 неділі.

"У Слов’янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки. У Краматорську ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Наразі відомо про 1 пораненого, під завалами лишається людина. Рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні ОДА.

Джерело: https://t.me/DonetskaODA/42278

Теги: #донецька #жертви #атаки

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