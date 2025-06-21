Інтерфакс-Україна
Події
18:49 21.06.2025

Семеро цивільних постраждали внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області - Лукашук

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Семеро постраждалих внаслідок обстрілів та нальотів російських БпЛА в Нікопольському районі, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Телеграм, станом на 18:30 суботи.

"Ворожий терор Нікопольщини не припиняється. Окупанти знову гатили безпілотниками й обстрілювали район з артилерії. Постраждали 7 чоловіків - 21, 22, 27, 29, 37, 40 та 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу. Цілили по райцентру, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Сталася пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, АЗС, авто, господарська споруда та інфраструктура", - йдеться в повідомленні Лукашука.

Також він поточнив, що через ранковий артобстріл у Нікополі пошкоджені 4 приватні оселі, господарська споруда, гараж, 20 сонячних панелей та лінія електропередачі.

Теги: #обстріли #нікопольський_район #бпла

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