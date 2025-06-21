Глави МЗС України та Великої Британії скоординували позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій, зокрема саміту НАТО в Гаазі 24-25 червня.

"Я мав змістовну розмову з моїм британським колегою та другом Девідом Ламмі про наші наступні кроки щодо посилення тиску на Москву. Ми обговорили поточну ситуацію на полі бою та скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій, зокрема саміту НАТО в Гаазі", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у суботу.

Сибіга повідомив, що висловив вдячність "за подальше розширення санкцій Великої Британії проти Росії, оголошене прем'єр-міністром Стармером на саміті G7 цього тижня, включаючи "тіньовий флот" Путіна".

"Ми також зосередилися на подальших конкретних рішеннях щодо зміцнення України та посилення тиску на Росію з метою припинення її війни проти України та досягнення справедливого і тривалого миру", - додав він.

Сибіга у розмові з Ламмі також наголосив на необхідності надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони для захисту міст та критичної інфраструктури від російських атак.

"Ціную принципове лідерство Великої Британії та непохитну підтримку України", - резюмував Сибіга.