Зеленський: Путін хоче не тільки всю Україну, а й Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан

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Коли Володимир Путін говорить про "ноги російських солдатів" він говорить не тільки про Україну, а й про багато інших місць, до яких може дістатись російський імперіалізм, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", - сказав він у суботу у відео-зверненні.

Президент України наголосив, що "звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".