Інтерфакс-Україна
Події
16:49 21.06.2025

Зеленський: Путін хоче не тільки всю Україну, а й Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан

1 хв читати
Зеленський: Путін хоче не тільки всю Україну, а й Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан
Фото: https://www.president.gov.ua/

Коли Володимир Путін говорить про "ноги російських солдатів" він говорить не тільки про Україну, а й про багато інших місць, до яких може дістатись російський імперіалізм, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць", - сказав він у суботу у відео-зверненні.

Президент України наголосив, що "звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Теги: #путін #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:59 21.06.2025
Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

15:28 21.06.2025
Зеленський пояснив, навіщо Росія передає тіла своїх військових під виглядом загиблих українських захисників

Зеленський пояснив, навіщо Росія передає тіла своїх військових під виглядом загиблих українських захисників

15:24 21.06.2025
На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

15:17 21.06.2025
РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

15:13 21.06.2025
РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

15:10 21.06.2025
Україна передала партнерам інформацію про компанії, які поставляють верстати в РФ для виробництва зброї – Зеленський

Україна передала партнерам інформацію про компанії, які поставляють верстати в РФ для виробництва зброї – Зеленський

15:05 21.06.2025
39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

39 компаній ОПК Росії задіяні у виробництві "Орєшніка" – Зеленський

15:04 21.06.2025
Зеленський: санкції на банківську систему РФ і на енергетику – найдієвіші

Зеленський: санкції на банківську систему РФ і на енергетику – найдієвіші

15:00 21.06.2025
Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

14:57 21.06.2025
Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження "Patriot"

Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження "Patriot"

ВАЖЛИВЕ

У Старому Салтові на Харківщині загинув цивільний через атаку дрона

Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

На 2026 рік Україна хоче спробувати вийти на 0,25% від ВВП держав-партнерів на підтримку ОПК – Зеленський

РФ буде тягнути зустрічі в Стамбулі для відтермінування санкцій – Зеленський

Чернишов повинен повернутися після відрядження – Зеленський

ОСТАННЄ

У Старому Салтові на Харківщині загинув цивільний через атаку дрона

Лукашенко загалом звільнив 14 політв'язнів

Генштаб ЗСУ: Висока активність ворога зберігається на покровському напрямку - 29 атак з початку доби

ПРООН передала ДСНС України систему Mines Eye для аеророзвідки мін

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в'язниці

РФ поширює черговий фейк про "затримання поляків" в Україні нібито за польські національні символи - ЦПД

Розвідка Естонії: РФ не здатна на оперативний прорив на жодному фронті, а українські збройні сили здатні контролювати тиск

Міністерство юстиції України відкрило сторінку у TikTok

На Рівненщину евакуйовано 58 пацієнтів психоневрологічного інтернату з Дніпропетровської області

Шестеро цивільних зазнали поранень на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА