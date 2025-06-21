РФ поширює черговий фейк про "затримання поляків" в Україні нібито за польські національні символи - ЦПД

Російська пропаганда поширює нове фейкове відео щодо України – нібито СБУ затримала поляків з "національними символами", повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації (ЦПД).

"У відео стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі. Мовляв, їх звинуватили у "порушенні цілісності українських територій" та "поширенні сепаратистських ідей"", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у суботу.

Як наголосили у ЦПД, "насправді це чергова постановка, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками". Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося.

Зазначається, що постановочне відео виконано у кращій якості, ніж попередні фейки. Проте на його фальсифікацію вказують такі ознаки: логотип СБУ зміщений і скопійований; у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ; сцена затримання виглядає зрежисованою, "затриманий" лежить на землі, поруч із ним — троє "спецпризначенців" та оператор.

"Цей фейк є частиною ворожої кампанії з дезінформації України, мета якої — посіяти розбрат із сусідніми державами", - наголосили у ЦПД.