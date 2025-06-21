Шестеро цивільних зазнали поранень на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранено шістьох мирних мешканців минулої доби, розпочато досудове розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, зранку 21 червня 2025 року ЗС РФ з використанням FPV-дрона атакували Покровськ. Отримали осколкові поранення та контузії двоє цивільних – 56-річна жінка і чоловік 69 років", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі у суботу.

Повідомляється також, що під приціл військ РФ також потрапив Краматорський район. Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на село Білокузьминівка – поранено 81-річного чоловіка.

По Семенівці ворог завдав ударів чотирма авіабомбами. Двоє жінок 51 і 75 років отримали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, а також рвані рани.

Крім того, армія держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляла село Іллінівку. Осколкове поранення і мінно-вибухову травму дістав 52-річний чоловік.

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено 35 приватних домоволодінь і 2 легкові автомобілі.