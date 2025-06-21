Інтерфакс-Україна
Події
15:41 21.06.2025

Шестеро цивільних зазнали поранень на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

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На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранено шістьох мирних мешканців минулої доби, розпочато досудове розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, зранку 21 червня 2025 року ЗС РФ з використанням FPV-дрона атакували Покровськ. Отримали осколкові поранення та контузії двоє цивільних – 56-річна жінка і чоловік 69 років", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграмі у суботу.

Повідомляється також, що під приціл військ РФ також потрапив Краматорський район. Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на село Білокузьминівка – поранено 81-річного чоловіка.

По Семенівці ворог завдав ударів чотирма авіабомбами. Двоє жінок 51 і 75 років отримали мінно-вибухові й закриті черепно-мозкові травми, а також рвані рани.

Крім того, армія держави-агресора зі ствольної артилерії обстріляла село Іллінівку. Осколкове поранення і мінно-вибухову травму дістав 52-річний чоловік.

За даними Офісу генпрокурора, пошкоджено 35 приватних домоволодінь і 2 легкові автомобілі.

Теги: #донеччина #обстріли

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