Україна передала партнерам інформацію про компанії, які поставляють верстати в РФ для виробництва зброї – Зеленський

Україна передала партнерам інформацію про компанії, які поставляють верстати в РФ для виробництва зброї, відомо що росіяни хочуть отримати 860 додаткових верстатів для свого оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російська Федерація отримує верстати від деяких країн – верстати, які у них працюють на виробництво зброї. Найближчим часом вони хочуть отримати 860 додаткових верстатів для свого оборонно-промислового комплексу. Що важливо, 52 компанії із Китаю поставляють ці верстати. 15 компаній від Тайваню, від Німеччини 13 компаній, від Чехії 8 компаній, від Південної Кореї 6 компаній, Японія 3 компанії, Індія 3 компанії, одна компанія зовсім трішки поставляє компоненти з США", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За його словами, відомі назви цих компаній. Україна передала всю цю інформацію партнерам, і ЄС, і США, з проханням накласти санкцій на ці компанії.

"Що можуть зробити ці компанії, якщо вони будуть боятися застосування санкцій? Так як сучасні верстати, які поставлялися сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють з електронікою на відстані. І ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати. І це реально уповільнення процесу. Тобто це без зброї як роззброювати Росію, важливий момент", - наголосив президент.

Він додав, що Служба зовнішньої розвідки показала список 26 країн, в які вони відправили відповідну інформацію.