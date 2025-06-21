Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження "Patriot"

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про начебто знищення чи пошкодження систем ППО "Patriot" внаслідок масованих російських ударів.

"Перше, що стосується Петріотів - хочу спростувати інформацію – внаслідок цих масованих ударів жодна із систем Петріот не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа – це не відповідає дійсності", - сказав Зеленський журналістам 20 червня.