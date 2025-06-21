14:57 21.06.2025
Зеленський спростував інформацію про знищення чи пошкодження "Patriot"
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про начебто знищення чи пошкодження систем ППО "Patriot" внаслідок масованих російських ударів.
"Перше, що стосується Петріотів - хочу спростувати інформацію – внаслідок цих масованих ударів жодна із систем Петріот не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа – це не відповідає дійсності", - сказав Зеленський журналістам 20 червня.