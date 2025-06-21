Інтерфакс-Україна
Події
08:50 21.06.2025

РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

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РФ вчергове атакувала об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий

Російські війська вчергове атакували об'єкти енергетики на Полтавщині, зафіксовані уламки на відкритих територіях та постраждалий, повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

"Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях", - написав він у телеграмі.

Разом з тим, унаслідок атаки одна людина отримала травми середньої тяжкості.

За його словами, більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО.

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків.

 

Теги: #полтавська_область #енергетика #атака

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