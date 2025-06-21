Інтерфакс-Україна
Події
00:26 21.06.2025

Окупанти втратили 204 військового на покровському напрямку, ще чотири боя тривають - Генштаб

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Російські окупанти втратили на покровському напрямку в п'ятницю 204 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 47 разів, чотири боя тривають досі, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 204 окупанти, з яких 110 – безповоротно", - сказано в зведенні.

Крім того, українські військові знищили дві бойові броньовані машини, два автомобілі, шість мотоциклів, два термінали супутникового зв’язку, одну гармату, шість безпілотних літальних апаратів. Також уражено дві ворожі гармати.

Загалом на покровському напрямку від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новомиколаївка, Муравка, Горіхове, Олексіївка, Удачне, Надіївка, Срібне, та в напрямках Володимирівки, Новопавлівки, Новопідгірного. Українські захисники відбили 43 штурми, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02iGGPScQ2QKktesFNV7Yx8nCXSmdob4e2gkfF2QWgY175L4eikBYQRz1hvq4KhuWHl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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