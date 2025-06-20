Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

НАТО має залишатися міцним союзом вільних країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"НАТО має залишатися таким, яким його задумували: міцним союзом вільних країн, який не боїться диктаторів і не дозволяє кремлю малювати червоні лінії", - наголосив Стефанчук на парламентському саміті НАТО у Брюсселі.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук звернувся до представників парламентів країн-членів Північноатлантичного Альянсу із чіткою позицією: Україна має бути в НАТО. Він зазначив, що український народ вже понад десять років протистоїть російській агресії, а Збройні Сили України - це найдосвідченіша армія Європи, яка фактично вже діє за стандартами НАТО, захищаючи східний фланг Альянсу.

Очільник українського парламенту навів п’ять ключових аргументів на користь членства України в НАТО: захист права на власний вибір, посилення самого Альянсу, стимул до реформ, підтримка 86% українців і недопущення прецеденту, коли агресія дає результат.