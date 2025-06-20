Інтерфакс-Україна
Події
22:26 20.06.2025

Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

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НАТО має залишатися міцним союзом вільних країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"НАТО має залишатися таким, яким його задумували: міцним союзом вільних країн, який не боїться диктаторів і не дозволяє кремлю малювати червоні лінії", - наголосив Стефанчук на парламентському саміті НАТО у Брюсселі.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук звернувся до представників парламентів країн-членів Північноатлантичного Альянсу із чіткою позицією: Україна має бути в НАТО. Він зазначив, що український народ вже понад десять років протистоїть російській агресії, а Збройні Сили України - це найдосвідченіша армія Європи, яка фактично вже діє за стандартами НАТО, захищаючи східний фланг Альянсу.

Очільник українського парламенту навів п’ять ключових аргументів на користь членства України в НАТО: захист права на власний вибір, посилення самого Альянсу, стимул до реформ, підтримка 86% українців і недопущення прецеденту, коли агресія дає результат.

Теги: #нато #рада

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