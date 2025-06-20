Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прийняв участь у нараді з ректорами закладів вищої освіти Львівської області за участі очільника обласної адміністрації Максима Козицького та голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, під час якої, зокрема, обговорили проблему фіктивного навчання.

"Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу… Говорили про фіктивне навчання, зокрема у контексті навчання студентів віком 25+. Чітко окреслив: керівники закладів освіти несуть пряму відповідальність за тих, хто навчається у їхніх установах. Необхідно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань. Це — не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", - написав Лісовий на своїй сторінці у Facebook.