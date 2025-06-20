Інтерфакс-Україна
Події
19:01 20.06.2025

Президент Румунії призначив прем'єр-міністром Іліє Болояна

1 хв читати

Президент Румунії Нікушор Дан Нікушор Дан (Nicuşor Dan) призначив прем'єр-міністром Іліє Болояна (Ilie Bolojan), повідомляє Digi24 у п'ятницю.

"Я призначаю пана Іліє Болояна прем'єр-міністром. Хочу подякувати партіям, які сформують парламентську більшість, за ці тижні обговорень… Болоян є найбільш підходящою особою для здійснення необхідних змін у державному апарату Румунії. Це людина, яка на посадах мера та голови окружної ради продемонструвала, з одного боку, вміння скорочувати та оптимізувати витрати, а з іншого — має бачення розвитку", - цитують Дана на сайті видання.

Як відомо з відкритих джерел Іліє Болояну — 56 років, він голова Національної ліберальної партії Румунії, виконувач обов'язків президента Румунії (12 лютого 2025 — 26 травня 2025).

Теги: #румунія #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:52 18.06.2025
Президент Румунії надіслав листа зі співчуттями після удару по Києву

Президент Румунії надіслав листа зі співчуттями після удару по Києву

09:27 16.06.2025
Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк

Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк

19:26 13.06.2025
Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

22:17 11.06.2025
Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

Зеленський провів тристоронню зустріч із президентами Молдови та Румунії

20:54 11.06.2025
Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

20:38 11.06.2025
Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

20:06 11.06.2025
Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

19:52 03.06.2025
Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

20:15 02.06.2025
Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

Новий президент Румунії може відвідати Україну влітку – Зеленський

14:53 29.05.2025
SkyUp Airlines запускає рейси з двох аеропортів Румунії

SkyUp Airlines запускає рейси з двох аеропортів Румунії

ВАЖЛИВЕ

Затримано міського голову Бердичева, у суботу суд обиратиме запобіжний захід - джерела

Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

Генштаб ЗСУ: на північно-слобожанському і курському напрямках на 16:00 зафіксовано 24 ворожі атаки, на покровському – 28

Україна запровадила санкції проти 56 фізичних та 55 юридичних осіб

Коордштаб: Україна повертає з полону важкопоранених та тяжкохворих захисників – черговий етап великого обміну

ОСТАННЄ

У Києві біля ст. м. "Хрещатик" впало дерево

На Харківщині поліція розслідує падіння чоловіка з вікна РТЦК та побиття його адвоката

В Україні хочуть запропонувати польським партнерам перевести чутливі питання у площину фахових дискусій між істориками

РФ виставляють США слабкими – речник МЗС

Затримано міського голову Бердичева, у суботу суд обиратиме запобіжний захід - джерела

Шмигаль обговорив з послами країн ЄС протидію агресії РФ і посилення підтримки України

В київському метро 19-річний "зачепер" отримав перелом ноги та струс мозку

Рада церков обговорила з Міноборони діяльності мобільних міжконфесійних груп і бронювання священнослужителів

Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

Основна сесія вступних випробувань до магістратури пройде з 21 червня до 12 липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА