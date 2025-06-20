Президент Румунії призначив прем'єр-міністром Іліє Болояна

Президент Румунії Нікушор Дан Нікушор Дан (Nicuşor Dan) призначив прем'єр-міністром Іліє Болояна (Ilie Bolojan), повідомляє Digi24 у п'ятницю.

"Я призначаю пана Іліє Болояна прем'єр-міністром. Хочу подякувати партіям, які сформують парламентську більшість, за ці тижні обговорень… Болоян є найбільш підходящою особою для здійснення необхідних змін у державному апарату Румунії. Це людина, яка на посадах мера та голови окружної ради продемонструвала, з одного боку, вміння скорочувати та оптимізувати витрати, а з іншого — має бачення розвитку", - цитують Дана на сайті видання.

Як відомо з відкритих джерел Іліє Болояну — 56 років, він голова Національної ліберальної партії Румунії, виконувач обов'язків президента Румунії (12 лютого 2025 — 26 травня 2025).