Інтерфакс-Україна
Події
17:49 20.06.2025

Рада церков обговорила з Міноборони діяльності мобільних міжконфесійних груп і бронювання священнослужителів

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Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій обговорила із заступником міністра оборони України Євгеном Мойсюком діяльності мобільних міжконфесійних груп і бронювання військовозобов’язаних священнослужителів.

"Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання подальшого розвитку військового капеланства в Збройних силах України та інших військових формуваннях, зазначили важливість діяльності мобільних міжконфесійних груп в контексті духовної підтримки військослужбовців та їх родин, торкнулися певних аспектів реалізації урядової постанови N 76 "Деякі питання реалізації положень закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час", - йдеться в повідомленні Ради по результатам зустрічі 19 червня в Києві.

Зазначається, що сторони наголосили на важливості продовження діалогу для вирішення проблемних питань, які виникають під час відбиття Україною російської воєнної агресії.

Як повідомлялося, на початку червня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Теги: #міноборони #врцро

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