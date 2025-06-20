Китай все більше втягується у війну РФ проти України – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував матеріал The Economist про китайську підтримку російської агресії проти України.

В матеріалі наголошується, що Китай є найважливішим - можливо, вирішальним - помічником російської військової машини.

"Погана тенденція - Китай все більше втягується у війну росії проти України, все більше допомагає обходити санкції, постачає мікросхеми, чипи, і навіть певне озброєння. Підтримка територіальної цілісності та суверенітету України, про що неодноразово заявляв Китай - це важливо. Допомога терористам - це не те, що потрібно світу", - прокоментував Єрмак в телеграм-каналі.