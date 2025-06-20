ВПП ООН продовжить підтримку України - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) Сінді Маккейн.

"Подякував за постійну увагу до нашої країни та наших людей. Чоловік пані Сінді сенатор Джон Маккейн, якого, на жаль, уже з нами немає, теж неодноразово відвідував Україну та підтримував українців. Важливо було почути, що підтримка з боку ВПП ООН продовжиться. Працюємо, щоб левова її частка йшла саме для наших дітей: на укриття, харчування та автобуси для шкіл", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, спільною метою є, щоб якомога більше сімей могли залишатися в Україні та бачили тут своє майбутнє.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський і Маккейн також обговорили важливість продовження гуманітарної програми "Зерно з України", дипломатичну роботу для досягнення справедливого й тривалого миру, необхідність посилення тиску на Росію та зусилля заради повернення українських дітей, яких незаконно депортувала та примусово перемістила Росія.

"Ми вдячні за партнерство й ваше лідерство. Маємо добру співпрацю з українськими партнерами, урядом. Дуже важливо, щоб ви відчували: те, що ми робимо, – не лише для сьогодення, а й для майбутнього України", – сказала директор Всесвітньої продовольчої програми/