Інтерфакс-Україна
Події
12:35 20.06.2025

УЧХ відкрив у Києві інноваційний простір для підприємців

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УЧХ відкрив у Києві інноваційний простір для підприємців
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив у Києві  інноваційний простір для підприємців -  RED HUB.

"Ми відкриваємо не просто хаб, а точку зростання нової хвилі підприємців, які будують відповідальний бізнес та сильну країну. Це екосистема для розвитку підприємницьких ініціатив, соціальних проєктів та інноваційних рішень, що будуть сприяти сталому відновленню України", — зазначила начальник відділу інноваційного фінансування та програмування грошових переказів УЧХ Олена Скрипнікова. 

RED HUB стане осередком розвитку соціального підприємництва, в межах якого вже діє програма REDpreneurUA, яку УЧХ реалізує у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду «Neighbour in Need» (Австрія).

Цей простір поєднує навчання, менторську підтримку, консультації та майданчик для співпраці. 

У відкритті RED HUB брали участь представники міжнародних партнерів та донорів, соціального бізнесу, громадських організацій та державних структур, таких як Міністерство національної єдності України, а також Державний центр зайнятості.

 

 

Теги: #учх #тчху #хаб #red_hub

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