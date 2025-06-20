УЧХ відкрив у Києві інноваційний простір для підприємців

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив у Києві інноваційний простір для підприємців - RED HUB.

"Ми відкриваємо не просто хаб, а точку зростання нової хвилі підприємців, які будують відповідальний бізнес та сильну країну. Це екосистема для розвитку підприємницьких ініціатив, соціальних проєктів та інноваційних рішень, що будуть сприяти сталому відновленню України", — зазначила начальник відділу інноваційного фінансування та програмування грошових переказів УЧХ Олена Скрипнікова.

RED HUB стане осередком розвитку соціального підприємництва, в межах якого вже діє програма REDpreneurUA, яку УЧХ реалізує у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду «Neighbour in Need» (Австрія).

Цей простір поєднує навчання, менторську підтримку, консультації та майданчик для співпраці.

У відкритті RED HUB брали участь представники міжнародних партнерів та донорів, соціального бізнесу, громадських організацій та державних структур, таких як Міністерство національної єдності України, а також Державний центр зайнятості.