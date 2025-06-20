Інтерфакс-Україна
Події
12:10 20.06.2025

Зеленський про нічні атаки: що швидше РФ втратить можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні

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Зеленський про нічні атаки: що швидше РФ втратить можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Росія продовжує свою тактику терору проти цивільного населення, необхідний тиск на країну-агресора, щоб Росія втратила можливість фінансувати свою війну, відреагував президент України Володимир Зеленський на нічні російські обстріли.

"Вночі росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, усього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди".

"Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. На Харківщині роботи тривають досі", - додав президент.

Він наголосив, що Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти українців, і за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", - резюмував президент.

Теги: #зеленський #обстріли

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